В ЦСКА не собираются продавать Чалова и Фернандеса

Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейцы не собираются продавать нападающего Фёдора Чалова и защитника Марио Фернандеса.

«Можно уверенно заявить, что мы не собираемся Федю никуда отдавать в ближайшее время. Считаем, что пока рано. Разговоров было много, в том числе и про Марио Фернандеса, но мы посчитали, что не стоит его продавать», — цитирует Бабаева ТАСС.

21-летний Чалов является воспитанником ЦСКА, дебютировал в основной команде армейцев в 2016 году. С тех пор он принял участие в 86 встречах во всех турнирах и записал в свой актив 30 голов и 14 голевых передач. Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. Всего за красно-синих защитник сыграл 236 матчей, забил три мяча и отдал 41 результативную передачу.

Ранее Бабаев заявил, что ЦСКА намерен вернуться в ЛЧ.