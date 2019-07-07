В ЦСКА не собираются продавать Чалова и Фернандеса

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Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейцы не собираются продавать нападающего Фёдора Чалова и защитника Марио Фернандеса.
В ЦСКА не собираются продавать Чалова и Фернандеса
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Можно уверенно заявить, что мы не собираемся Федю никуда отдавать в ближайшее время. Считаем, что пока рано. Разговоров было много, в том числе и про Марио Фернандеса, но мы посчитали, что не стоит его продавать», — цитирует Бабаева ТАСС.

21-летний Чалов является воспитанником ЦСКА, дебютировал в основной команде армейцев в 2016 году. С тех пор он принял участие в 86 встречах во всех турнирах и записал в свой актив 30 голов и 14 голевых передач. Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. Всего за красно-синих защитник сыграл 236 матчей, забил три мяча и отдал 41 результативную передачу.

Ранее Бабаев заявил, что ЦСКА намерен вернуться в ЛЧ.

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