Бабаев заявил, что ЦСКА намерен вернуться в ЛЧ

Короткая ссылка
Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о задачах армейцев на предстоящий сезон.
Бабаев заявил, что ЦСКА намерен вернуться в ЛЧ
  • Reuters

«У нас не может быть других задач, кроме побед. Получается не всегда, возможно, прошедший сезон немного разочаровал», — цитирует функционера ТАСС.

Он подчеркнул, что в прошлом сезоне команда не могла быть стабильной из-за неопытности игроков, но сейчас красно-синие стали сильнее.

«Мы будем стараться вернуть утраченные позиции и вернуться в Лигу чемпионов», — добавил Бабаев.

В минувшем сезоне ЦСКА занял четвёртое место в Российской премьер-лиге и вышел в Лигу Европы.

Ранее «Ростов» благодаря дублю Шомуродова обыграл ЦСКА на Кубке Париматч Премьер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить