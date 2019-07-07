Бабаев заявил, что ЦСКА намерен вернуться в ЛЧ

Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о задачах армейцев на предстоящий сезон.

«У нас не может быть других задач, кроме побед. Получается не всегда, возможно, прошедший сезон немного разочаровал», — цитирует функционера ТАСС.

Он подчеркнул, что в прошлом сезоне команда не могла быть стабильной из-за неопытности игроков, но сейчас красно-синие стали сильнее.

«Мы будем стараться вернуть утраченные позиции и вернуться в Лигу чемпионов», — добавил Бабаев.

В минувшем сезоне ЦСКА занял четвёртое место в Российской премьер-лиге и вышел в Лигу Европы.

Ранее «Ростов» благодаря дублю Шомуродова обыграл ЦСКА на Кубке Париматч Премьер.