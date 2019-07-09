Минспорт может вдвое увеличить размер денежной премии за медали ЧМ
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, за первое место на чемпионатах мира предлагается выплачивать 500 тыс. рублей, за второе — 250 тыс., за третье — 200 тыс.
Отмечается, что предлагается увеличить размеры премий тренерам, обеспечившим подготовку призёров чемпионата мира, до размеров, установленных для спортсменов.
Ранее сообщалось, что Павел Колобков призвал не спешить с предварительными выводами о допинговом деле 298 российских спортсменов.