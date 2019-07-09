Минспорт может вдвое увеличить размер денежной премии за медали ЧМ

Короткая ссылка
Комиссия Общественной палаты России по физической культуре и популяризации здорового образа жизни и общественного совета при Министерстве спорта выступила с предложением вдвое увеличить денежные премии для призёров чемпионатов мира.
Минспорт может вдвое увеличить размер денежной премии за медали ЧМ
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, за первое место на чемпионатах мира предлагается выплачивать 500 тыс. рублей, за второе — 250 тыс., за третье — 200 тыс.

Отмечается, что предлагается увеличить размеры премий тренерам, обеспечившим подготовку призёров чемпионата мира, до размеров, установленных для спортсменов.

Ранее сообщалось, что Павел Колобков призвал не спешить с предварительными выводами о допинговом деле 298 российских спортсменов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить