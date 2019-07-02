Колобков призвал не спешить с предварительными выводами о допинговом деле 298 российских спортсменов

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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал информацию относительно подозрений Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу нарушений антидопинговых правил со стороны 298 российских спортсменов.
Колобков призвал не спешить с предварительными выводами о допинговом деле 298 российских спортсменов
  • РИА Новости

«Россия выполняет все договорённости, мы тесно взаимодействуем с WADA и продолжим оказывать содействие экспертам организации. Сейчас определены 298 спортсменов, данные которых подозрительны и будут проверены дополнительно. Следует дождаться экспертизы, а не делать предварительные выводы. По её итогам международные федерации сочтут доказательную базу достаточной или нет. Если спортсмен нарушил антидопинговые правила, он будет дисквалифицирован», — цитирует министра пресс-служба.

Также Колобков добавил, что Россия является сторонником чистого спорта.

Ранее сообщалось, что WADA подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

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