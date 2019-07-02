Колобков призвал не спешить с предварительными выводами о допинговом деле 298 российских спортсменов

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал информацию относительно подозрений Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу нарушений антидопинговых правил со стороны 298 российских спортсменов.

«Россия выполняет все договорённости, мы тесно взаимодействуем с WADA и продолжим оказывать содействие экспертам организации. Сейчас определены 298 спортсменов, данные которых подозрительны и будут проверены дополнительно. Следует дождаться экспертизы, а не делать предварительные выводы. По её итогам международные федерации сочтут доказательную базу достаточной или нет. Если спортсмен нарушил антидопинговые правила, он будет дисквалифицирован», — цитирует министра пресс-служба.

Также Колобков добавил, что Россия является сторонником чистого спорта.

Ранее сообщалось, что WADA подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.