Колобков призвал не спешить с предварительными выводами о допинговом деле 298 российских спортсменов
- РИА Новости
«Россия выполняет все договорённости, мы тесно взаимодействуем с WADA и продолжим оказывать содействие экспертам организации. Сейчас определены 298 спортсменов, данные которых подозрительны и будут проверены дополнительно. Следует дождаться экспертизы, а не делать предварительные выводы. По её итогам международные федерации сочтут доказательную базу достаточной или нет. Если спортсмен нарушил антидопинговые правила, он будет дисквалифицирован», — цитирует министра пресс-служба.
Также Колобков добавил, что Россия является сторонником чистого спорта.
Ранее сообщалось, что WADA подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.