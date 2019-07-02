WADA подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил
- Reuters
Как сообщает пресс-служба организации, из 578 допинг-проб 298 российских спортсменов были проанализированы 150 образцов, принадлежащие 43 спортсменам.
Полученные данные были переданы в соответствующие спортивные федерации.
30 апреля стало известно, что эксперты WADA извлекли 2262 образца из московской лаборатории, распределённые на пробы А и B, которые были собраны в 4524 контейнера.
Ранее сообщалось, что AIU получил от WADA около 110 тыс. файлов данных московской лаборатории.