Прядкин заявил, что РПЛ по уровню стадионов и организации превосходит Англию

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Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказал мнение о качестве организации и уровне стадионов на чемпионате.
Прядкин заявил, что РПЛ по уровню стадионов и организации превосходит Англию
  • РИА Новости

«Я считаю, что мы занимаем реальное место в Европе. Мы чуть не достаём до Франции по коэффициентам, но если говорить не только о спортивной составляющей, не только о коэффициентах, то я хочу сказать, что мы превосходим все вышестоящие лиги. Не только Италию — по стадионам, безопасности, организации, мы превосходим даже Англию. 95% наших клубов обладают новыми аренами», — приводит слова Прядкина ТАСС.

Ранее глава РПЛ заявил, что вопрос о расширении лиги можно будет рассматривать после 2022 года.

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