Прядкин заявил, что РПЛ по уровню стадионов и организации превосходит Англию

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказал мнение о качестве организации и уровне стадионов на чемпионате.

«Я считаю, что мы занимаем реальное место в Европе. Мы чуть не достаём до Франции по коэффициентам, но если говорить не только о спортивной составляющей, не только о коэффициентах, то я хочу сказать, что мы превосходим все вышестоящие лиги. Не только Италию — по стадионам, безопасности, организации, мы превосходим даже Англию. 95% наших клубов обладают новыми аренами», — приводит слова Прядкина ТАСС.

Ранее глава РПЛ заявил, что вопрос о расширении лиги можно будет рассматривать после 2022 года.