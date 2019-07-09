Глава РПЛ заявил, что вопрос о расширении лиги можно будет рассматривать после 2022 года

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Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказал мнение о возможном увеличении количества участников чемпионата.
Глава РПЛ заявил, что вопрос о расширении лиги можно будет рассматривать после 2022 года
  • РИА Новости

«Можно рассмотреть расширение, это очень здорово для нашей страны, но необходима даже не спортивная, а экономическая подоплёка, состояние наших клубов, их способность играть в РПЛ с точки зрения финансов», — приводит слова Прядкина ТАСС.

Он отметил, что лига рассмотрела получение исполкома Российского футбольного союза, и рабочая группа придумала множество вариантов его реализации.

«Давайте реально смотреть, этот вопрос можно рассматривать только после 2022 года, когда пройдёт чемпионат мира в Катаре. Тогда почти на полтора месяца будет сокращён чемпионат в каждой стране — при плотности нашего календаря выпадает ноябрь и два, возможно, три тура в декабре. О расширении можно будет говорить после 2022 года, а там посмотрим, по какому пути мы пойдём», — добавил глава РПЛ.

В настоящее время в РПЛ выступают 16 команд. В начале июня стало известно, что собрание клубов поддержало идею увеличения числа участников до 18 команд.

Ранее Прядкин заявил, что РПЛ постарается запустить VAR с первого тура сезона-2019/20.

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