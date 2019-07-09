Колобков считает, что женская сборная России по регби-7 имеет хорошие шансы отобраться на ОИ-2020
- РИА Новости
«Предстоит важный турнир. Есть очень хороший шанс отобраться на Олимпиаду. Желаем команде успехов на этом турнире. Очень хочется, чтобы она попала на Олимпийские игры», — приводит слова Колобкова ТАСС.
Он также отметил, что регби очень хорошо себя зарекомендовало как олимпийский вид спорта.
«Думаю, что будет долго в программе Олимпийских игр. Мы уделяем большое внимание развитию регби», — добавил министр.
Отборочный турнир по регби-7 среди женских команд пройдёт в Казани 13—14 июля. Соперниками россиян на групповом этапе станут сборные Англии, Германии и Швеции. Путёвку на Игры в Токио получит победитель, а команды, занявшие второе и третье места, сыграют в следующем отборочном турнире.
Ранее сообщалось, что мужская сборная России по регби-7 проиграла Франции в матче за бронзу на Универсиаде.