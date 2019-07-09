Колобков считает, что женская сборная России по регби-7 имеет хорошие шансы отобраться на ОИ-2020

Министр спорта России Павел Колобков поделился ожиданиями от выступления женской сборной России по регби-7 на отборочном турнире на летние Олимпийские игры 2020 года.

«Предстоит важный турнир. Есть очень хороший шанс отобраться на Олимпиаду. Желаем команде успехов на этом турнире. Очень хочется, чтобы она попала на Олимпийские игры», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Он также отметил, что регби очень хорошо себя зарекомендовало как олимпийский вид спорта.

«Думаю, что будет долго в программе Олимпийских игр. Мы уделяем большое внимание развитию регби», — добавил министр.

Отборочный турнир по регби-7 среди женских команд пройдёт в Казани 13—14 июля. Соперниками россиян на групповом этапе станут сборные Англии, Германии и Швеции. Путёвку на Игры в Токио получит победитель, а команды, занявшие второе и третье места, сыграют в следующем отборочном турнире.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по регби-7 проиграла Франции в матче за бронзу на Универсиаде.