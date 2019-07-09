Колобков считает, что женская сборная России по регби-7 имеет хорошие шансы отобраться на ОИ-2020

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Министр спорта России Павел Колобков поделился ожиданиями от выступления женской сборной России по регби-7 на отборочном турнире на летние Олимпийские игры 2020 года.
Колобков считает, что женская сборная России по регби-7 имеет хорошие шансы отобраться на ОИ-2020
  • РИА Новости

«Предстоит важный турнир. Есть очень хороший шанс отобраться на Олимпиаду. Желаем команде успехов на этом турнире. Очень хочется, чтобы она попала на Олимпийские игры», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Он также отметил, что регби очень хорошо себя зарекомендовало как олимпийский вид спорта.

«Думаю, что будет долго в программе Олимпийских игр. Мы уделяем большое внимание развитию регби», — добавил министр.

Отборочный турнир по регби-7 среди женских команд пройдёт в Казани 13—14 июля. Соперниками россиян на групповом этапе станут сборные Англии, Германии и Швеции. Путёвку на Игры в Токио получит победитель, а команды, занявшие второе и третье места, сыграют в следующем отборочном турнире.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по регби-7 проиграла Франции в матче за бронзу на Универсиаде.

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