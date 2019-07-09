«Краснодар» представил форму на сезон-2019/20

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Российский футбольный клуб «Краснодар» представил домашний и выездной комплекты экипировки на соревновательный сезон-2019/20.
«Краснодар» представил форму на сезон-2019/20
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Домашний комплект формы остался традиционного цвета — чёрно-зелёным, а выездной комплект формы будет белым. Оба комплекта имеют асимметричные узоры на футболках.

По итогам сезона-2018/19 «Краснодар» занял третье место в турнирной таблице РПЛ. Новый сезон краснодарская команда начнёт выездным матчем с грозненским «Ахматом», который состоится 14 июля.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» представил новый логотип с изображением волка.

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