ФК «Тамбов» представил новый логотип с изображением волка

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Дебютант Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» представил новый логотип клуба.
ФК «Тамбов» представил новый логотип с изображением волка
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Как сообщает пресс-служба клуба, смена логотипа связана с отказом в регистрации предыдущей эмблемы команды по причине нарушения геральдических правил.

Отмечается, что новый логотип, который будет использоваться во всех сферах деятельности клуба, имеет право на санкционированное использование и регистрацию в качестве товарного знака.

«Тамбов» был основан в 2013 году и впервые сумел пробиться в высший дивизион чемпионата России. В минувшем сезоне команда упустила шанс на выход в РПЛ, проиграв в стыковых матчах.

Ранее сообщалось, что клуб проведёт первый домашний матч РПЛ в сезоне-2019/20 в Саранске.

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