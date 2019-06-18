«Тамбов» проведёт первый домашний матч РПЛ в сезоне-2019/20 в Саранске

Короткая ссылка
Новичок Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» проведёт первый домашний матч сезона-2019/20, в котором встретится с московским «Спартаком», в Саранске.
«Тамбов» проведёт первый домашний матч РПЛ в сезоне-2019/20 в Саранске
  • © Andreas Gebert/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на спортивного директора клуба Павла Худякова.

По словам представителя «Тамбова», причиной переноса в Саранск встречи со «Спартаком», запланированной на 27 июля, стало затопление «Волгоград Арены», где дебютант РПЛ должен был проводить домашние матчи на старте следующего сезона.

Вместе с тем Худяков отметил, что «Тамбов» с большой долей вероятности будет играть в Саранске до окончания реконструкции собственной арены.

Ранее сообщалось, что сезон-2019/20 станет последним, в котором командам РПЛ будет позволено проводить домашние матчи в других городах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить