«Тамбов» проведёт первый домашний матч РПЛ в сезоне-2019/20 в Саранске

Новичок Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» проведёт первый домашний матч сезона-2019/20, в котором встретится с московским «Спартаком», в Саранске.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на спортивного директора клуба Павла Худякова.

По словам представителя «Тамбова», причиной переноса в Саранск встречи со «Спартаком», запланированной на 27 июля, стало затопление «Волгоград Арены», где дебютант РПЛ должен был проводить домашние матчи на старте следующего сезона.

Вместе с тем Худяков отметил, что «Тамбов» с большой долей вероятности будет играть в Саранске до окончания реконструкции собственной арены.

Ранее сообщалось, что сезон-2019/20 станет последним, в котором командам РПЛ будет позволено проводить домашние матчи в других городах.