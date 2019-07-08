«Авангард» необычно намекнул на переход экс-игрока НХЛ Андригетто
«Авангард» посредством социальных сетей намекнул на подписание нападающего Свена Андригетто. Клуб выложил ребус, ответом на который является фамилия хоккеиста.
Перед сном поупражняемся в разгадывании ребусов, а правильный ответ узнаем... точно не сегодня. Когда же? Как только - так сразу! 👌🏻 pic.twitter.com/DHkBuMtNfk— ХК Авангард (@hcavangardomsk) 8 июля 2019 г.
В прошлом сезоне Андригетто выступал за «Колорадо Эвеланш». В регулярном чемпионате-2018/19 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) игрок провёл 64 игры, набрав 17 (7+10) очков.
Ранее сообщалось, что хоккеист Ткачёв подписал двухлетний контракт со СКА.