«Авангард» необычно намекнул на переход экс-игрока НХЛ Андригетто

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Клуб Континентальной хоккейной лиги «Авангард» в ближайшее время должен сообщить о подписании форварда Свена Андригетто.

«Авангард» посредством социальных сетей намекнул на подписание нападающего Свена Андригетто. Клуб выложил ребус, ответом на который является фамилия хоккеиста.

В прошлом сезоне Андригетто выступал за «Колорадо Эвеланш». В регулярном чемпионате-2018/19 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) игрок провёл 64 игры, набрав 17 (7+10) очков.

Ранее сообщалось, что хоккеист Ткачёв подписал двухлетний контракт со СКА.

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