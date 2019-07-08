Путин поздравил волейболистов Красильникова и Стояновского с победой на ЧМ

Президент России Владимир Путин поздравил Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского с победой на чемпионате мира по пляжному волейболу.

«Поздравляю вас с победой на чемпионате мира по пляжному волейболу. Вы на отлично выступили в Гамбурге, демонстрируя по-настоящему лидерский характер и мастерство. И, разумеется, ваш успех — это весомый вклад в развитие и популяризацию этого зрелищного вида спорта в нашей стране», — говорится в поздравительной телеграмме.

Российский дуэт в составе Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского завоевал победу на чемпионате мира по пляжному волейболу, который проходил в Гамбурге. Для российских спортсменов эта победа стала первой в истории.

Ранее главный тренер сборной России по пляжному волейболу рассказал, как Красильников и Стояновский стали играть в паре.