СМИ: «Динамо» интересуется футболистом «Ганновера»
- © Joachim Sielski, via www.imago-i/www.imago-images.de
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Как сообщает Bild, «Динамо» готово заплатить за бразильца Уоллеса €6 млн. Однако, по информации источника, «Ганновер» оценивает своего футболиста в более крупную сумму.
Уоллес перешёл в свой нынешний клуб из «Гамбурга» в 2018 году. В прошлом сезоне он сыграл 26 матчей в чемпионате Германии, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Ранее Тихонов назвал сына Хаджи футболистом на перспективу.