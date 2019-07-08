СМИ: «Динамо» интересуется футболистом «Ганновера»

Московское «Динамо» интересуется бразильским защитником немецкого «Ганновера» Уоллесом Соузой.

Как сообщает Bild, «Динамо» готово заплатить за бразильца Уоллеса €6 млн. Однако, по информации источника, «Ганновер» оценивает своего футболиста в более крупную сумму.

Уоллес перешёл в свой нынешний клуб из «Гамбурга» в 2018 году. В прошлом сезоне он сыграл 26 матчей в чемпионате Германии, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

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