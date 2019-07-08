Тихонов о трансфере Сутормина в «Зенит»: звал его в «Крылья», когда он стоил 10 млн рублей

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Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов заявил, что одним из первых рассмотрел талант потенциального новичка «Зенита» Алексея Сутормина.
Тихонов о трансфере Сутормина в «Зенит»: звал его в «Крылья», когда он стоил 10 млн рублей
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Я очень хотел забрать его из «Волгаря» в Самару. На тот момент он стоил всего 10 млн рублей. Даже лично общался с Алексеем, который честно признался, что выберет «Оренбург». Время показало, что он принял правильное решение и своей игрой там завоевал себе авторитет.  Уверен, что заиграет в «Зените». У Сутормина идеальные данные: дриблинг и скорость на высоте», — заявил Тихонов в беседе с корреспондентом RT.

Также бывший тренер «Крыльев Советов» добавил, что Алексей Сутормин сможет заиграть в любом клубе и что пребывание футболиста в «Зените» будет успешным.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Оренбурга» Сутормин продолжит карьеру в «Зените».

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