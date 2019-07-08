Тихонов о трансфере Сутормина в «Зенит»: звал его в «Крылья», когда он стоил 10 млн рублей

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов заявил, что одним из первых рассмотрел талант потенциального новичка «Зенита» Алексея Сутормина.

«Я очень хотел забрать его из «Волгаря» в Самару. На тот момент он стоил всего 10 млн рублей. Даже лично общался с Алексеем, который честно признался, что выберет «Оренбург». Время показало, что он принял правильное решение и своей игрой там завоевал себе авторитет. Уверен, что заиграет в «Зените». У Сутормина идеальные данные: дриблинг и скорость на высоте», — заявил Тихонов в беседе с корреспондентом RT.

Также бывший тренер «Крыльев Советов» добавил, что Алексей Сутормин сможет заиграть в любом клубе и что пребывание футболиста в «Зените» будет успешным.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Оренбурга» Сутормин продолжит карьеру в «Зените».