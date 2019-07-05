СМИ: Полузащитник «Оренбурга» Сутормин продолжит карьеру в «Зените»

Клубы Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» и «Оренбург» согласовали условия трансфера 25-летнего полузащитника Алексея Сутормина, который в ближайшее время должен пополнить состав коллектива из Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Предполагалось, что Сутормин, отметившийся восемью забитыми мячами в составе «Оренбурга» в минувшем чемпионате РПЛ, перейдёт в «Рубин», а клуб даже официально объявлял о подписании контракта с футболистом. Впоследствии, впрочем, данная информация была удалена с официального сайта казанского коллектива.

Помимо «Оренбурга», Сутормин выступал также за «Строгино» в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) и «Волгарь» в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Минувший сезон стал для полузащитника первым в карьере, который он отыграл в РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Зенит» продлил контракты с защитником Юрием Жирковым и голкипером Михаилом Кержаковым.