«Зенит» продлил контракт с Жирковым

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Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании новых контрактов с защитником Юрием Жирковым и голкипером Михаилом Кержаковым.
«Зенит» продлил контракт с Жирковым
  • ©fc-zenit.ru

Как сообщает пресс-служба клуба, новые соглашения с игроками рассчитаны на один сезон.

35-летний Жирков присоединился к «Зениту» в 2016 году и записал в свой актив 79 матчей, в которых забил два мяча и отдал десять голевых передач.

32-летний Кержаков является воспитанником «Зенита». В его активе 20 матчей за основную команду клуба, семь из которых он отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Антон Заболотный не хочет расторгать контракт с «Зенитом» и согласился уйти в аренду.

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