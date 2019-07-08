Экклстоун: хочу, чтобы Путин правил Европой
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«Если бы кто-то пытался застрелить Путина, я встал бы у него на пути. Потому что Владимир — хороший парень. Он никогда не делает чего-то, что не принесло бы людям пользы. Я бы хотел, чтобы он правил Европой, он делает то, что обещает», — сказал 88-летний функционер в интервью The Times.
Также Экклстоун добавил, что не является сторонником демократии.
Ранее сообщалось, что Путин объявил о проведении Года памяти и славы в 2020 году.