Экклстоун: хочу, чтобы Путин правил Европой

Короткая ссылка
Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун признался в своей симпатии к президенту России Владимиру Путину.
Экклстоун: хочу, чтобы Путин правил Европой
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Если бы кто-то пытался застрелить Путина, я встал бы у него на пути. Потому что Владимир — хороший парень. Он никогда не делает чего-то, что не принесло бы людям пользы. Я бы хотел, чтобы он правил Европой, он делает то, что обещает», — сказал 88-летний функционер в интервью The Times.

Также Экклстоун добавил, что не является сторонником демократии.

Ранее сообщалось, что Путин объявил о проведении Года памяти и славы в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить