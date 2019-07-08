УЕФА оценил вероятность внедрения Fan ID на европейских турнирах

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Исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен рассказал о перспективе введения Fan ID в турнирах под эгидой организации.
УЕФА оценил вероятность внедрения Fan ID на европейских турнирах
  • РИА Новости

«Эта система хорошо отработала в России, но нам будет непросто и достаточно затратно внедрять её каждый год по всей Европе. Но она бы действительно нанесла бы ощутимый удар по чёрному рынку. В настоящий момент мы не рассматриваем применение Fan ID на турнирах под эгидой УЕФА. Однако она будет работать в Санкт-Петербурге на чемпионате Европы 2020 года. Это было предложение правительства РФ, которое мы с радостью приняли, так как оно способно решить визовый вопрос и даёт больше контроля», — рассказал Каллен в интервью программе Raw Take.

Также исполнительный директор УЕФА добавил, что организация сотрудничает с правоохранительными органами разных стран в вопросе противодействия билетным спекулянтам.

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