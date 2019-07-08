Стала известна ценовая программа Евро-2020

Короткая ссылка
Исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен рассказал о ценовой политике организации по вопросу билетов на чемпионат Европы — 2020.
Стала известна ценовая программа Евро-2020
  • Reuters

«Минимальная стоимость составит €50. Покупку билетов на 47 из 51 матча сможет позволить себе почти каждый. Но чем ближе к завершению турнира, тем выше будет цена. Полуфинальные встречи и финал пройдут в Лондоне, поэтому спрос на них будет велик. Разумеется, не стоит забывать и о прибыли с чемпионата», — рассказал Каллен в интервью программе Raw Take.

По его словам, цена самого дешёвого билета на финал турнира составит чуть меньше €100.

«Но не стоит беспокоиться. Даже самые дешёвые места на любом из наших стадионов предложат хороший обзор на поле», — добавил он.

Ранее в УЕФА рассказали, как будут реализовываться билеты на Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить