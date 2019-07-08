Стала известна ценовая программа Евро-2020

Исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен рассказал о ценовой политике организации по вопросу билетов на чемпионат Европы — 2020.

«Минимальная стоимость составит €50. Покупку билетов на 47 из 51 матча сможет позволить себе почти каждый. Но чем ближе к завершению турнира, тем выше будет цена. Полуфинальные встречи и финал пройдут в Лондоне, поэтому спрос на них будет велик. Разумеется, не стоит забывать и о прибыли с чемпионата», — рассказал Каллен в интервью программе Raw Take.

По его словам, цена самого дешёвого билета на финал турнира составит чуть меньше €100.

«Но не стоит беспокоиться. Даже самые дешёвые места на любом из наших стадионов предложат хороший обзор на поле», — добавил он.

Ранее в УЕФА рассказали, как будут реализовываться билеты на Евро-2020.