Глава ФФККР прокомментировал решение Бобровой завершить карьеру

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал решение Екатерины Бобровой завершить спортивную карьеру.
Глава ФФККР прокомментировал решение Бобровой завершить карьеру
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Катя и Дима Соловьёв — очень хорошие ребята, они много сделали для нашего фигурного катания. У них была непростая спортивная судьба, у Димы были проблемы с коленом, которые заставили их пропустить сезон. На их пути возникали и другие проблемы, но тем не менее они показали себя бойцами: с определённого периода они выступали очень надёжно — показывали максимум того, на что были способны. Это была яркая пара, и Катя была её украшением», — приводит слов Горшкова ТАСС.

Боброва выступала в танцах на льду в паре с Соловьёвым с 2000 года. В активе дуэта — золото и серебро Олимпийских игр в командных соревнованиях, бронза чемпионата мира, а также золото, три серебра и две бронзы первенств Европы.

Ранее стало известно, что Боброва объявила о завершении карьеры.

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