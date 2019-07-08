Стрелки Иванова и Панченко завоевали бронзу на Универсиаде-2019

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Россияне Мария Иванова и Евгений Панченко заняли третье место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в соревновании смешанных пар на летней Универсиаде 2019 года в Неаполе.
Стрелки Иванова и Панченко завоевали бронзу на Универсиаде-2019
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

В матче за бронзу российский дуэт взял верх над представителями Китая.

Золото завоевала команда Ирана, одержавшая победу над дуэтом из Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по баскетболу проиграла Чехии на Универсиаде-2019.

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