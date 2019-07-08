Мужская сборная России по баскетболу проиграла Чехии на Универсиаде-2019

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Мужская сборная России по баскетболу потерпела поражение от национальной команды Чехии в матче за 9—16 места на летней Универсиады 2019 года в итальянском Неаполе.
Мужская сборная России по баскетболу проиграла Чехии на Универсиаде-2019
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 91:73 в пользу чехов.

Таким образом, российская команда сыграет в матче за 13—16 места со сборной Норвегии. Встреча пройдёт 9 июля.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала 19 наград в четвёртый день Универсиады-2019.

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