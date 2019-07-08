Мужская сборная России по баскетболу проиграла Чехии на Универсиаде-2019

Мужская сборная России по баскетболу потерпела поражение от национальной команды Чехии в матче за 9—16 места на летней Универсиады 2019 года в итальянском Неаполе.

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РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 91:73 в пользу чехов. Таким образом, российская команда сыграет в матче за 13—16 места со сборной Норвегии. Встреча пройдёт 9 июля. Ранее сообщалось, что сборная России завоевала 19 наград в четвёртый день Универсиады-2019.