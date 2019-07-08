Сборная России завоевала 19 наград в четвёртый день Универсиады-2019

По итогам четвёртого соревновательного дня летней Универсиады 2019 года в итальянском Неаполе российские спортсмены принесли в копилку национальной команды 19 медалей.

Россияне завоевали пять золотых, пять серебряных и девять бронзовых наград.

Сборная России, несмотря на наибольшее общее количество медалей — 43, занимает четвёртое место в общекомандном зачёте. В активе российских спортсменов восемь золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых наград.

Лидирует сборная Японии — 19 золотых, 11 серебряных и десять бронзовых медалей. На втором месте США. Сборная Китая занимает третью строчку.

Ранее сообщалось, что Григорий Тарасевич выиграл бронзу на Универсиаде в Неаполе.