Сборная России завоевала 19 наград в четвёртый день Универсиады-2019
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Россияне завоевали пять золотых, пять серебряных и девять бронзовых наград.
Сборная России, несмотря на наибольшее общее количество медалей — 43, занимает четвёртое место в общекомандном зачёте. В активе российских спортсменов восемь золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых наград.
Лидирует сборная Японии — 19 золотых, 11 серебряных и десять бронзовых медалей. На втором месте США. Сборная Китая занимает третью строчку.
Ранее сообщалось, что Григорий Тарасевич выиграл бронзу на Универсиаде в Неаполе.