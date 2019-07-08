Кирьос не будет оштрафован за удар мячом в грудь Надалю на Уимблдоне

Австралийский теннисист Ник Кирьос не будет оштрафован за удар мячом в грудь испанцу Рафаэлю Надалю во время матча второго круга третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.

Об этом сообщил исполнительный директор Всеанглийского лаун-теннисного клуба Ричард Льюис, слова которого передаёт «Чемпионат» со ссылкой на AFP.

Эпизод с попаданием мяча в грудь двукратному победителю Уимблдона произошёл в третьем сете. Австралиец в том матче уступил испанцу со счётом 3:6, 6:3, 6:7, 6:7. После матча Кирьос признался, что целился мячом в грудь Надалю.

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