Кирьос не будет оштрафован за удар мячом в грудь Надалю на Уимблдоне

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Австралийский теннисист Ник Кирьос не будет оштрафован за удар мячом в грудь испанцу Рафаэлю Надалю во время матча второго круга третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Кирьос не будет оштрафован за удар мячом в грудь Надалю на Уимблдоне
  • Reuters

Об этом сообщил исполнительный директор Всеанглийского лаун-теннисного клуба Ричард Льюис, слова которого передаёт «Чемпионат» со ссылкой на AFP.

Эпизод с попаданием мяча в грудь двукратному победителю Уимблдона произошёл в третьем сете. Австралиец в том матче уступил испанцу со счётом 3:6, 6:3, 6:7, 6:7. После матча Кирьос признался, что целился мячом в грудь Надалю.

Ранее Энди Маррей выразил уверенность, что сможет снова соревноваться на уровне лучших теннисистов планеты.

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