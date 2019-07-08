Маррей уверен, что сможет снова соревноваться на уровне лучших теннисистов планеты

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей высказал мнение, что способен вернуть былую форму и соревноваться с лидерами мирового тенниса.

«Если кто-то назовёт мне причину, по которой я не смогу соревноваться, я послушаю. Но пока мне никто её не называл. Если я смогу вернуться на хороший уровень физической формы, то в теннис по-прежнему буду играть нормально. Уверен, что в плане игры я всё ещё на уровне лидеров. Мне не кажется, что игра изменилась и я не смогу в неё вернуться. Многие прежние парни всё ещё играют», — приводит слова Маррея The Guardian.

32-летний британец, перенёсший ряд операций на тазобедренном суставе, вернулся на корт в парном разряде и уже выиграл свой первый турнир.

Ранее сообщалось, что Маррей и Серена Уильмс вышли во второй круг Уимблдона в миксте.