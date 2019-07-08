Ротенберг рассказал, когда было принято решение об уходе SMP Racing из WEC

Руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг прокомментировал решение команды завершить выступление в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC).

«Мы смогли показать и доказать всем, что российская команда, российские пилоты и российский автомобиль способны достигать высших результатов в самых сложных мировых чемпионатах и таких престижных гонках, как «24 часа Ле-Мана», — приводит слова Ротенберга пресс-служба команды.

Он отметил, что такие результаты стали заслугой всех участников проекта: пилотов, членов команды, инженеров и дизайнеров.

«После финала в Ле-Мане мы приняли решение о прекращении участия программы SMP Racing в WEC. В сезоне-2019/20 команда SMP Racing не будет принимать участие в чемпионате», — подытожил глава SMP Racing.

Экипажи SMP Racing завоевали подиумы на этапах в Великобритании, Китае, США, Бельгии и Франции, а также третье место в престижном гоночном марафоне «24 часа Ле-Мана».

Ранее стало известно, что SMP Racing не выступит в следующем сезоне WEC.