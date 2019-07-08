SMP Racing не выступит в следующем сезоне WEC
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Как сообщает пресс-служба команды, выступавшей в прошлом сезоне в классе LMP1 на российских гоночных прототипах BR1 класса LMP1, созданных компанией BR Engineering и итальянским концерном Dallara, было принято решение прекратить выступления в чемпионате.
Отмечается, что команде удалось достичь значительного прогресса, завоевав подиумы на этапах в Великобритании, Китае, США, Бельгии и Франции, а также заняв третье место в престижном гоночном марафоне «24 часа Ле-Мана».
Ранее сообщалось, что пилот гоночной программы SMP Racing Сергей Сироткин стал резервным пилотом команды «Формулы-1» McLaren.