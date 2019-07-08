Фьюри назвал дату проведения реванша с Уайлдером

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри сообщил, когда состоится реванш с действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе американцем Деонтеем Уайлдером.
Фьюри назвал дату проведения реванша с Уайлдером
  • Reuters

По словам британца, которые передаёт Reuters, контракт на проведение боя уже подписан, поединок состоится 22 февраля 2020 года.

«На этот раз я его нокаутирую. Теперь я не возвращаюсь в ринг после трёхлетней паузы и не пью слишком много алкоголя», — добавил 30-летний британец.

Первый бой между Фьюри и 33-летним Уайлдером, который прошёл в декабре 2018 года, завершился ничьей.

Ранее сообщалось, что Ковалёв и Ярд договорились о проведении боя в России.

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