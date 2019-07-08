Фьюри назвал дату проведения реванша с Уайлдером
- Reuters
По словам британца, которые передаёт Reuters, контракт на проведение боя уже подписан, поединок состоится 22 февраля 2020 года.
«На этот раз я его нокаутирую. Теперь я не возвращаюсь в ринг после трёхлетней паузы и не пью слишком много алкоголя», — добавил 30-летний британец.
Первый бой между Фьюри и 33-летним Уайлдером, который прошёл в декабре 2018 года, завершился ничьей.
Ранее сообщалось, что Ковалёв и Ярд договорились о проведении боя в России.