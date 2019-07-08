Глава РФБ: женская сборная показала на Евробаскете тот результат, которого заслуживает на данный момент

Короткая ссылка
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал выступление женской национальной команды на чемпионате Европы 2019 года.
Глава РФБ: женская сборная показала на Евробаскете тот результат, которого заслуживает на данный момент
  • © Официальный Instagram-аккаунт Российской федерации баскетбола

«Сборная показала тот результат, которого заслуживает на данный момент. Последние шесть-семь лет мы не топовая команда. Это вовсе не означает, что нужно всё бросить и посыпать голову пеплом. Работа всё равно продолжается, мы двигаемся вперёд, но не так быстро, как всем бы хотелось, — только маленькими шажками», — приводят слова Кириленко «Известия».

Сборная России вышла в плей-офф Евробаскета-2019, где проиграла Испании в четвертьфинале, а затем уступила Швеции в матче за право участия в квалификации к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Ранее Евгения Белякова высказалась о причинах неудачного выступления женской сборной России на Евробаскете-2019.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить