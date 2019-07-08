Глава РФБ: женская сборная показала на Евробаскете тот результат, которого заслуживает на данный момент

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал выступление женской национальной команды на чемпионате Европы 2019 года.

«Сборная показала тот результат, которого заслуживает на данный момент. Последние шесть-семь лет мы не топовая команда. Это вовсе не означает, что нужно всё бросить и посыпать голову пеплом. Работа всё равно продолжается, мы двигаемся вперёд, но не так быстро, как всем бы хотелось, — только маленькими шажками», — приводят слова Кириленко «Известия».

Сборная России вышла в плей-офф Евробаскета-2019, где проиграла Испании в четвертьфинале, а затем уступила Швеции в матче за право участия в квалификации к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Ранее Евгения Белякова высказалась о причинах неудачного выступления женской сборной России на Евробаскете-2019.