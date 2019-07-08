Глава РФБ: женская сборная показала на Евробаскете тот результат, которого заслуживает на данный момент
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«Сборная показала тот результат, которого заслуживает на данный момент. Последние шесть-семь лет мы не топовая команда. Это вовсе не означает, что нужно всё бросить и посыпать голову пеплом. Работа всё равно продолжается, мы двигаемся вперёд, но не так быстро, как всем бы хотелось, — только маленькими шажками», — приводят слова Кириленко «Известия».
Сборная России вышла в плей-офф Евробаскета-2019, где проиграла Испании в четвертьфинале, а затем уступила Швеции в матче за право участия в квалификации к Олимпийским играм 2020 года в Токио.
Ранее Евгения Белякова высказалась о причинах неудачного выступления женской сборной России на Евробаскете-2019.