СМИ: УЕФА пригласил Аргентину и Бразилию выступать в Лиге наций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригласил сборные Аргентины и Бразилии выступать в Лиге наций.

Как сообщает TNT Sports, в свете скандала с судейством в полуфинале Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Аргентиной УЕФА пригласил обе сборные выступать в своём ежегодном турнире для национальных команд — Лиге наций.

Отмечается, что Ассоциация футбола Аргентины (AFA) и Бразильская конфедерация футбола (CBF) незамедлительно ответили отказом, чтобы избежать конфликта с Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ).

Ранее сообщалось, что Лионеля Месси могут отстранить на два года от игр за сборную Аргентины.