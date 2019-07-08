СМИ: УЕФА пригласил Аргентину и Бразилию выступать в Лиге наций

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригласил сборные Аргентины и Бразилии выступать в Лиге наций.
СМИ: УЕФА пригласил Аргентину и Бразилию выступать в Лиге наций
  • © Ricardo Moreira/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает TNT Sports, в свете скандала с судейством в полуфинале Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Аргентиной УЕФА пригласил обе сборные выступать в своём ежегодном турнире для национальных команд — Лиге наций.

Отмечается, что Ассоциация футбола Аргентины (AFA) и Бразильская конфедерация футбола (CBF) незамедлительно ответили отказом, чтобы избежать конфликта с Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ).

Ранее сообщалось, что Лионеля Месси могут отстранить на два года от игр за сборную Аргентины.

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