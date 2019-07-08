«Бруклин» объявил о подписании контракта с двукратным чемпионом НБА Дюрантом

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» объявил о подписании контракта с форвардом Кевином Дюрантом.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Детали соглашения не раскрываются.

По информации СМИ, речь идёт о четырёхлетнем контракте на $164 млн.

30-летний Дюрант играл за «Голден Стэйт Уорриорз» с 2016 года и дважды становился чемпионом лиги и MVP финала. В финале сезона-2018/19 он получил разрыв ахиллова сухожилия и, вероятно, пропустит следующий розыгрыш чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Бруклин» объявил о подписании контрактов с Ирвингом и Джорданом.