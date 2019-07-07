«Бруклин» объявил о подписании контрактов с Ирвингом и Джорданом

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» объявил о подписании контрактов с защитником Кайри Ирвингом и форвардом Деандре Джорданом.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Детали соглашений не раскрываются.

По информации СМИ, оба игрока подписали четырёхлетние контракты, согласно которым их заработная плата за период действия соглашений составит $141 млн у Ирвинга и $40 млн у Джордана.

27-летний Ирвинг был выбран «Кливлендом» на драфте НБА 2011 года под общим первым номером, после чего провёл в составе «Кавальерс» шесть сезонов. С 2017 года он играет за «Бостон». В минувшем сезоне принял участие в 67 матчах регулярного чемпионата и девяти играх плей-офф, в среднем набирая за игру 23,8 и 14,5 очка соответственно.

30-летний Джордан был выбран «Клипперс» на драфте НБА 2008 года под общим 35-м номером и на протяжении десяти последующих лет играл за клуб из Лос-Анджелеса. Прошлый сезон он провёл в «Даллас Маверикс» и в «Нью-Йорк Никс», за которые в сумме провёл 69 матчей, в среднем набирая 11,0 очка, выполняя 13,1 подбора, 2,3 ассиста и 1,1 блок-шота.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Клипперс» подпишет самого ценного игрока финала НБА.