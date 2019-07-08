Хименес признан самым ценным футболистом на Золотом кубке КОНКАКАФ 2019 года

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Определились обладатели индивидуальных наград по итогам розыгрыша Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) 2019 года.
Хименес признан самым ценным футболистом на Золотом кубке КОНКАКАФ 2019 года
  • © goldcup.org

Самым ценным игроком турнира признан 28-летний форвард сборной Мексики Рауль Хименес, записавший в свой актив пять голов и одну голевую передачу.

Лучшим бомбардиром турнира стал канадец Джонатан Дэвид, забивший шесть мячей. Лучшим голкипером признан вратарь сборной Мексики Гильерме Очоа, а лучшим молодым игроком — 20-летний американский хавбек Кристиан Пушилич.

Ранее сообщалось, что сборная Мексики в 11-й раз выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ.

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