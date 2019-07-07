Девять матчей первого тура ФНЛ завершились победой гостевых команд

В рамках первого игрового дня первого тура Футбольный национальной лиги (ФНЛ) состоялись девять матчей, завершившихся победой гостевых команд.

Это первый случай в истории турнира, когда гостевые команды победили в девяти из десяти матчей в рамках одного тура.

«Шинник» обыграл «СКА-Хабаровск» (2:1), «Химки» — «Луч» (5:2), «Томь» — «Нижний Новгород» (2:0), «Енисей» — «Текстильщик» (1:0), «Нефтехимик» — «Мордовию» (1:0), «Ротор» — курский «Авангард» (3:0), «Чертаново» — «Чайку» (1:0), «Торпедо» — «Факел» (1:0), «Спартак-2» — «Балтику» (1:0).

Во второй игровой день состоится лишь один матч — «Армавир» на своём поле примет «Краснодар-2».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл «Зенит» и завоевал Суперкубок России по футболу.