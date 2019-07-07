Женская сборная Испании во второй раз подряд стала чемпионом Европы по баскетболу

Сборная Испании одержала победу над национальной командой Франции в финале чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд 2019 года.

Встреча завершилась со счётом 86:66 в пользу испанских баскетболисток.

Самым результативным игроком сборной Испании стала Марта Шаргай, набравшая 23 очка. Сильвия Домингес набрала 13 очков, а Лайя Палау — 12 очков.

В составе сборной Франции 18 очков набрала Сандрин Груда. Ещё 17 баллов команде принесла Бриа Хартли.

Для сборной Испании это второй подряд и четвёртый в истории титул чемпионок Европы. В активе команды также одно серебро и пять бронз континентальных первенств.

Ранее сообщалось, что сборная Сербии обыграла Великобританию в матче за бронзу Евробаскета-2019.