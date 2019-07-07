Женская сборная Испании во второй раз подряд стала чемпионом Европы по баскетболу

Короткая ссылка
Сборная Испании одержала победу над национальной командой Франции в финале чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд 2019 года.
Женская сборная Испании во второй раз подряд стала чемпионом Европы по баскетболу
  • © fiba.basketball

Встреча завершилась со счётом 86:66 в пользу испанских баскетболисток.

Самым результативным игроком сборной Испании стала Марта Шаргай, набравшая 23 очка. Сильвия Домингес набрала 13 очков, а Лайя Палау — 12 очков.

В составе сборной Франции 18 очков набрала Сандрин Груда. Ещё 17 баллов команде принесла Бриа Хартли.

Для сборной Испании это второй подряд и четвёртый в истории титул чемпионок Европы. В активе команды также одно серебро и пять бронз континентальных первенств.

Ранее сообщалось, что сборная Сербии обыграла Великобританию в матче за бронзу Евробаскета-2019.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить