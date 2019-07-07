Женская сборная Сербии обыграла Великобританию в матче за бронзу Евробаскета-2019

Сборная Сербии одержала победу над национальной командой Великобритании в матче за третье место на чемпионате Европы по баскетболу среди женских команд 2019 года.

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Встреча завершилась со счётом 81:55 в пользу сербской команды. Самым результативным игроком сборной Сербии стала Соня Петрович, набравшая 14 очков. Ещё 11 очков команде принесла Невена Йованович. В составе сборной Великобритании 23 очка набрала Теми Фагбенл. 11 очков в активе Рэйчел Вандервол. В финале турнира сыграют команды Франции и Испании. Ранее сообщалось, что женская сборная России по баскетболу уступила Швеции и не выступит на ОИ-2020.