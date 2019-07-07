СМИ: Двое хоккеистов НХЛ Милано и Грир задержаны в Нью-Йорке за драку
- Сонни Милано © AFP
Как сообщает New York Post, форварды устроили потасовку с 28-летним мужчиной после посещения одного из ночных клубов Манхэттена.
Отмечается, что оба игрока были задержаны и доставлены в полицейский участок.
В прошлом сезоне 23-летний Милано провёл восемь матчей за «Коламбус Блю Джекетс» и набрал 1 (1+0) очко. 22-летний форвард «Колорадо Эвеланш» Грир, приняв участие в 15 матчах, набрал 2 (1+1) очка.
Ранее сообщалось, что Никита Задоров подписал новый контракт с клубом НХЛ «Колорадо».