Гимнаст Стретович завоевал серебро и бронзу на Универсиаде в Неаполе
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- РИА Новости
В упражнениях на брусьях Стретович стал вторым, набрав 14,800 балла. Победу одержал представитель Японии Какеру Танигава, а бронзу завоевал турок Ахмет Ондер.
В упражнениях на перекладине российский гимнаст набрал 14,600 балла и занял третье место. Золото завоевал представитель Тайваня Ли Ча Хун, а серебро — казахстанец Милад Карими.
Ранее сообщалось, что сборная России по дзюдо завоевала золото на Универсиаде-2019.