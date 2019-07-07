Гимнаст Стретович завоевал серебро и бронзу на Универсиаде в Неаполе

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Россиянин Иван Стретович занял призовые места в индивидуальных соревнованиях по спортивной гимнастике на летней Универсиаде 2019 года в итальянском Неаполе.
Гимнаст Стретович завоевал серебро и бронзу на Универсиаде в Неаполе
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

В упражнениях на брусьях Стретович стал вторым, набрав 14,800 балла. Победу одержал представитель Японии Какеру Танигава, а бронзу завоевал турок Ахмет Ондер.

В упражнениях на перекладине российский гимнаст набрал 14,600 балла и занял третье место. Золото завоевал представитель Тайваня Ли Ча Хун, а серебро — казахстанец Милад Карими.

Ранее сообщалось, что сборная России по дзюдо завоевала золото на Универсиаде-2019.

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