Сборная России по дзюдо завоевала золото на Универсиаде-2019

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Мужская сборная России по дзюдо заняла первое место в командных соревнованиях на летней Универсиаде 2019 года в итальянском Неаполе.
Сборная России по дзюдо завоевала золото на Универсиаде-2019
  • © Владимир Баранов
  • РИА Новости

В финале российская команда одержала победу над сборной Южной Кореи.

Бронзу завоевали представители Японии и Азербайджана.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по регби-7 проиграла Франции в матче за бронзу на Универсиаде.

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