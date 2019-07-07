Сборная России по дзюдо завоевала золото на Универсиаде-2019
Мужская сборная России по дзюдо заняла первое место в командных соревнованиях на летней Универсиаде 2019 года в итальянском Неаполе.
- © Владимир Баранов
- РИА Новости
В финале российская команда одержала победу над сборной Южной Кореи.
Бронзу завоевали представители Японии и Азербайджана.
Ранее сообщалось, что мужская сборная России по регби-7 проиграла Франции в матче за бронзу на Универсиаде.
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