Тренер назвал исторической победу Красильникова и Стояновского на ЧМ по пляжному волейболу

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Главный тренер сборной России по пляжному волейболу Вячеслав Нирка прокомментировал победу Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского на чемпионате мира в немецком Гамбурге.
Тренер назвал исторической победу Красильникова и Стояновского на ЧМ по пляжному волейболу
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Это был очень сложный турнир с напряжённым финалом. Ребята, несмотря на это, сумели добиться победы и стать чемпионами мира. Это исторический результат для нас», — приводит слова Нирки ТАСС.

Красильников и Стояновский в финале обыграли немцев Юлиуса Толе и Клименса Виклера и впервые в истории российского пляжного волейбола стали чемпионами мира.

Ранее Стояновский признался, что мечтал о победе на ЧМ по пляжному волейболу.

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