Тренер назвал исторической победу Красильникова и Стояновского на ЧМ по пляжному волейболу
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- РИА Новости
«Это был очень сложный турнир с напряжённым финалом. Ребята, несмотря на это, сумели добиться победы и стать чемпионами мира. Это исторический результат для нас», — приводит слова Нирки ТАСС.
Красильников и Стояновский в финале обыграли немцев Юлиуса Толе и Клименса Виклера и впервые в истории российского пляжного волейбола стали чемпионами мира.
Ранее Стояновский признался, что мечтал о победе на ЧМ по пляжному волейболу.