Тренер назвал исторической победу Красильникова и Стояновского на ЧМ по пляжному волейболу

Главный тренер сборной России по пляжному волейболу Вячеслав Нирка прокомментировал победу Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского на чемпионате мира в немецком Гамбурге.

«Это был очень сложный турнир с напряжённым финалом. Ребята, несмотря на это, сумели добиться победы и стать чемпионами мира. Это исторический результат для нас», — приводит слова Нирки ТАСС.

Красильников и Стояновский в финале обыграли немцев Юлиуса Толе и Клименса Виклера и впервые в истории российского пляжного волейбола стали чемпионами мира.

Ранее Стояновский признался, что мечтал о победе на ЧМ по пляжному волейболу.