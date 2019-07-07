Стояновский признался, что мечтал о победе на ЧМ по пляжному волейболу

Россиянин Олег Стояновский поделился эмоциями после завоевания золота на чемпионате мира по пляжному волейболу в Гамбурге в паре с Вячеславом Красильниковым.

«Ничего не чувствуем. Мы чемпионы мира — и этого достаточно. Мы никогда и не думали о такой высоте. Все эти годы мы надеялись и мечтали, что сможем выиграть», — сказал Стояновский после победы.

Красильников и Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера со счётом 2:1 (19:21, 21:17, 15:11).

Ранее сообщалось, что россияне впервые в истории стали чемпионами мира по пляжному волейболу.