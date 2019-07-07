В ВФВ считают, что пляжники Красильников и Стояновский поборются за золото ОИ-2020

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Андрей Горбенко выразил мнение, что Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, которые стали чемпионами мира по пляжному волейболу, будут бороться за золотые медали летней Олимпиады в Токио в 2020 году.

«Задачу выполнили. На Олимпийских играх Стояновский и Красильников будут бороться за золото», — цитирует вице-президента федерации ТАСС.

По его мнению, российская пара доказала, что является претендентом на самые высокие награды.

«Задача стоит, чтобы у нас было две олимпийских лицензии», — добавил Горбатенко.

Красильников и Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера со счётом 2:1 (19:21, 21:17, 15:11). Таким образом, россияне впервые в истории стали чемпионами мира по пляжному волейболу.

Ранее Стояновский признался, что мечтал о победе на ЧМ по пляжному волейболу.