В ВФВ считают, что пляжники Красильников и Стояновский поборются за золото ОИ-2020
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- РИА Новости
«Задачу выполнили. На Олимпийских играх Стояновский и Красильников будут бороться за золото», — цитирует вице-президента федерации ТАСС.
По его мнению, российская пара доказала, что является претендентом на самые высокие награды.
«Задача стоит, чтобы у нас было две олимпийских лицензии», — добавил Горбатенко.
Красильников и Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера со счётом 2:1 (19:21, 21:17, 15:11). Таким образом, россияне впервые в истории стали чемпионами мира по пляжному волейболу.
Ранее Стояновский признался, что мечтал о победе на ЧМ по пляжному волейболу.