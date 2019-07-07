СМИ: Головин прибудет в расположение «Монако» 7 июля

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прибудет в расположение футбольного клуба из Монте-Карло 7 июля.
СМИ: Головин прибудет в расположение «Монако» 7 июля
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Sport24.

На следующий день россиянин пройдёт плановый медосмотр и приступит к тренировкам с командой. Головин начинает подготовку к сезону позже из-за своего участия в матчах сборной России с Сан-Марино и Кипром.

Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА. В минувшем сезоне в его активе четыре гола и четыре голевые передачи в 35 матчах.

Ранее Головин стал участником презентации новой формы «Монако».

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