СМИ: Головин прибудет в расположение «Монако» 7 июля
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Об этом сообщает Sport24.
На следующий день россиянин пройдёт плановый медосмотр и приступит к тренировкам с командой. Головин начинает подготовку к сезону позже из-за своего участия в матчах сборной России с Сан-Марино и Кипром.
Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА. В минувшем сезоне в его активе четыре гола и четыре голевые передачи в 35 матчах.
Ранее Головин стал участником презентации новой формы «Монако».