Головин стал участником презентации новой формы «Монако»

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Российский полузащитник Александр Головин вместе с партнёрами появился на постере «Монако», где представлена игровая форма на новый сезон.
Головин стал участником презентации новой формы «Монако»
  • @as_monaco
  • Twitter

«Монако» в представил в своём Twitter форму для игроков на новый сезон. На постере — фото  Александра Головина, Радамеля Фалькао, Сеска Фабрегаса, Желсона Мартинша и Бенуа Бадьяшиля в новом комплекте экипировки.

В прошлом сезоне «Монако» финишировал на 17-й строчке во французской Лиге 1 и избежал понижения в классе.

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