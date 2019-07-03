Головин стал участником презентации новой формы «Монако»

Российский полузащитник Александр Головин вместе с партнёрами появился на постере «Монако», где представлена игровая форма на новый сезон.

«Монако» в представил в своём Twitter форму для игроков на новый сезон. На постере — фото Александра Головина, Радамеля Фалькао, Сеска Фабрегаса, Желсона Мартинша и Бенуа Бадьяшиля в новом комплекте экипировки.

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👉 https://t.co/MfLEoCwIc3pic.twitter.com/umfkz15JQ0 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 3 июля 2019 г.

В прошлом сезоне «Монако» финишировал на 17-й строчке во французской Лиге 1 и избежал понижения в классе.

Ранее Мбаппе сообщил, что останется в ПСЖ.