Клопп возлагает большие надежды на молодого футболиста «Ливерпуля» Брюстера

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что возлагает большие надежды на 19-летнего нападающего команды Риана Брюстера.

«Риан — большой талант. Мы очень хотим увидеть его на тренировках. Это будет важно для него, а он важен для нас», — цитирует специалиста официальный сайт клуба.

Он отметил, что если все травмированные в прошлом игроки, включая Брюстера, останутся здоровыми, то это положительно скажется на «Ливерпуле».

«Мы должны быть готовы — в первом туре игра против «Норвича» в пятницу, и команда должна успеть подготовиться к ней», — подчеркнул Клопп.

Брюстер ещё не дебютировал за основную команду «Ливерпуля». Форвард пропустил большую часть прошлого сезона из-за повреждения лодыжки.

В 23 матчах за сборную Англии среди игроков до 17 лет нападающий забил 20 мячей.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» интересуется футболистом «Реала».