Клопп возлагает большие надежды на молодого футболиста «Ливерпуля» Брюстера
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«Риан — большой талант. Мы очень хотим увидеть его на тренировках. Это будет важно для него, а он важен для нас», — цитирует специалиста официальный сайт клуба.
Он отметил, что если все травмированные в прошлом игроки, включая Брюстера, останутся здоровыми, то это положительно скажется на «Ливерпуле».
«Мы должны быть готовы — в первом туре игра против «Норвича» в пятницу, и команда должна успеть подготовиться к ней», — подчеркнул Клопп.
Брюстер ещё не дебютировал за основную команду «Ливерпуля». Форвард пропустил большую часть прошлого сезона из-за повреждения лодыжки.
В 23 матчах за сборную Англии среди игроков до 17 лет нападающий забил 20 мячей.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» интересуется футболистом «Реала».