В UFC официально объявили о проведении турнира в Москве

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) объявила о проведении турнира в Москве.

Как сообщает Twitter-аккаунт UFC Europe, турнир в столице России состоится 9 ноября.

Первый турнир организации в России также прошёл в Москве в сентябре минувшего года. После этого, в апреле 2019 года, UFC провёл турнир в Санкт-Петербурге.

Ранее Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFC.