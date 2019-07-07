В UFC официально объявили о проведении турнира в Москве

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Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) объявила о проведении турнира в Москве.
В UFC официально объявили о проведении турнира в Москве
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  • © UFCEurope

Как сообщает Twitter-аккаунт UFC Europe, турнир в столице России состоится 9 ноября.

Первый турнир организации в России также прошёл в Москве в сентябре минувшего года. После этого, в апреле 2019 года, UFC провёл турнир в Санкт-Петербурге.

Ранее Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFC.

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