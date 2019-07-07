В UFC официально объявили о проведении турнира в Москве
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Как сообщает Twitter-аккаунт UFC Europe, турнир в столице России состоится 9 ноября.
Первый турнир организации в России также прошёл в Москве в сентябре минувшего года. После этого, в апреле 2019 года, UFC провёл турнир в Санкт-Петербурге.
Ранее Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFC.
We're coming back to #UFCMoscow! Signup below to get the latest info & early tickets ⤵️— UFC Europe (@UFCEurope) 7 июля 2019 г.
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