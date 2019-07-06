Колобков не верит обвинениям в коррупции в адрес Попова и Бубки

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что не верит в информацию, согласно которой члены Международного олимпийского комитета (МОК) россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка получили деньги в обмен на голоса за Рио-де-Жанейро при выборе столицы летней Олимпиады 2016 года.

«Я хорошо и давно знаю и Сашу, и Сергея как честнейших ребят, поэтому не могу в это поверить», — цитирует министра спорта ТАСС.

Он выразил надежду, что этическая комиссия МОК сможет разобраться в этой ситуации. По его мнению, Бубка и Попов многое сделали для спорта, а обвинения в их адрес надуманные.

«Надо узнать конкретно, есть ли что-то, кроме этих слов, что якобы что-то передавалось. Пока я, кроме этого, больше ничего не слышал», — добавил Колобков.

5 июля появилась информация, что Попова и Бубку обвинили в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016. Об этом на суде заявил бывший губернатор бразильского штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал.

Ранее почётный член МОК, бывший президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов назвал недоразумением обвинения в коррупции в адрес Попова.