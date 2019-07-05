Смирнов назвал недоразумением обвинения в коррупции в адрес Попова

Почётный член Международного олимпийского комитета (МОК), бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов прокомментировал обвинения в коррупции в адрес Александра Попова и Сергея Бубки при выборе столицы летней Олимпиады 2016 года.

«Речь идёт о великих спортсменах. Попова я очень хорошо знаю, он мой коллега. Думаю, что это недоразумение, потому что Попов — порядочный человек, выдающийся спортсмен», — приводит слова Смирнова ТАСС.

Он отметил, что не исключает попытки отвлечь внимание от других лиц благодаря упоминанию в этом деле Попова и Бубки.

«Сейчас нужно в этом спокойно разбираться, есть соответствующая процедура. Думаю, надо опираться на реальную информацию, а не на подобные сообщения. Попов — зрелый, взрослый человек с блестящим прошлым. Я даже не допускаю мысли о том, что он в этом замешан», — добавил почётный член МОК.

5 июля появилась информация, что Попова и действующего члена МОК украинца Сергея Бубку обвинили в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016.

Ранее сообщалось, что МОК организовал расследование в связи с обвинениями в коррупции в адрес Попова и Бубки.