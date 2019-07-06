«Атлетико» договорился о трансфере футболиста «Челси» Мораты

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Мадридский футбольный клуб «Атлетико» договорился с лондонским «Челси» о приобретении испанского форварда Альваро Мораты.
«Атлетико» договорился о трансфере футболиста «Челси» Мораты
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Отмечается, что в следующем сезоне игрок ещё будет выступать за «Атлетико» на правах аренды согласно действующему соглашению, а в по окончании сезона испанцы полностью выкупят контракт нападающего. 

В минувшем сезоне Мората играл также в аренде в «Атлетико». Он провёл за коллектив из Мадрида 41 матч, забил 15 мячей и сделал одну передачу.

Ранее «Атлетико» обвинил «Барселону» и футболиста Антуана Гризманна в неуважении.

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