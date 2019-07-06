«Атлетико» договорился о трансфере футболиста «Челси» Мораты
- Reuters
Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
Отмечается, что в следующем сезоне игрок ещё будет выступать за «Атлетико» на правах аренды согласно действующему соглашению, а в по окончании сезона испанцы полностью выкупят контракт нападающего.
В минувшем сезоне Мората играл также в аренде в «Атлетико». Он провёл за коллектив из Мадрида 41 матч, забил 15 мячей и сделал одну передачу.
Ранее «Атлетико» обвинил «Барселону» и футболиста Антуана Гризманна в неуважении.